В Уфе рассказали, как пожарные работают в праздники

Праздничные выходные – пик нагрузки на спасателей. В республике до 11 января действует особый противопожарный режим. Усилены меры безопасности и вводится ряд запретов. О нелёгком деле огнеборцев – в нашем сюжете.
Если многие из нас встречали Новый год за накрытым столом в кругу близких, то для экстренных служб праздники – это ещё более напряжённая работа. Только от их профессионализма, спокойствия и скорости зависит, как быстро помощь придёт к тому, кто в ней остро нуждается.
А координатор всех сил и расчётов – начальник дежурной смены службы пожаротушения Виль Сафин, и зачастую его работа выпадает в новогоднюю ночь.
Стаж службы – почти три десятка. Порог пожарного депо переступил после армии. Принимал участие в тушении крупнейших ЧП в республике, видел всё.
Именно в таких условиях закалились лучшие мужские качества Виля Сафина. Его опыт и самоотверженность отметил и глава региона, присвоив звание «Заслуженного спасателя Башкортостана». Быть пожарным – не профессия, а призвание, оно и ясно: свою главную поддержку он нашёл тоже здесь, на службе.
Пока город запускал в небо праздничные залпы, пожарные гасили другие огни – опасные и безжалостные. И главный подарок, который мы можем им сделать – проявить осторожность и внимательность.