В Уфе рассказали, как пожарные работают в праздники

Праздничные выходные – пик нагрузки на спасателей. В республике до 11 января действует особый противопожарный режим. Усилены меры безопасности и вводится ряд запретов. О нелёгком деле огнеборцев – в нашем сюжете.

Если многие из нас встречали Новый год за накрытым столом в кругу близких, то для экстренных служб праздники – это ещё более напряжённая работа. Только от их профессионализма, спокойствия и скорости зависит, как быстро помощь придёт к тому, кто в ней остро нуждается.

Это накладывает некие обязательства: ты становишься более ответственным, более собранным в этот момент, потому что понимаешь, какая ответственность на тебе лежит, особенно в такие праздники, когда большое скопление людей на мероприятиях. У нас, слава Богу, люди бдительны, то есть, даже по любому задымлению звонят. Лия Галикеева, старший диспетчер Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, младший лейтенант внутренней службы

А координатор всех сил и расчётов – начальник дежурной смены службы пожаротушения Виль Сафин, и зачастую его работа выпадает в новогоднюю ночь.

Стаж службы – почти три десятка. Порог пожарного депо переступил после армии. Принимал участие в тушении крупнейших ЧП в республике, видел всё.

Именно в таких условиях закалились лучшие мужские качества Виля Сафина. Его опыт и самоотверженность отметил и глава региона, присвоив звание «Заслуженного спасателя Башкортостана». Быть пожарным – не профессия, а призвание, оно и ясно: свою главную поддержку он нашёл тоже здесь, на службе.