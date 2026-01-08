Любители снегоходов застряли в снегу в Башкирии

В Нуримановском районе спасатели выручили из снежного плена трех местных жителей, в числе которых был 9-летний ребенок. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, инцидент произошел вечером 7 января.

Отец с сыном и их друг отправились кататься на снегоходах по знакомому маршруту. Однако на пути они столкнулись с рыхлым снегом, из которого не смогли выбраться самостоятельно. Обратившись в экстренные службы, они дождались спасателей.