Любители снегоходов застряли в снегу в Башкирии

В Нуримановском районе спасатели выручили из снежного плена трех местных жителей, в числе которых был 9-летний ребенок. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, инцидент произошел вечером 7 января.

Фото №1 - Любители снегоходов застряли в снегу в Башкирии

Отец с сыном и их друг отправились кататься на снегоходах по знакомому маршруту. Однако на пути они столкнулись с рыхлым снегом, из которого не смогли выбраться самостоятельно. Обратившись в экстренные службы, они дождались спасателей.

Специалисты освободили технику и сопроводили людей до дороги. Помощь врачей никому не понадобилась.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

