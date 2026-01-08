В Башкирии спасатели рассказали, как вести себя в торговом центре при ЧП

В праздничные дни торговые центры становятся особенно многолюдными. Госкомитет РБ по ЧС предупреждает, в местах массового скопления людей важно сохранять бдительность и быть готовым к нештатным ситуациям.

Если в ТЦ прозвучал сигнал тревоги:

1. Сохраняйте спокойствие. Остановитесь, осмотритесь и прислушайтесь к объявлениям. Спокойно сообщите окружающим о ситуации, не создавая паники.

2. Немедленно направляйтесь к ближайшему выходу. Оставьте все вещи, помогайте детям, пожилым и людям, которые в этом нуждаются. Не возвращайтесь назад.

3. Строго следуйте путям эвакуации. Используйте только лестницы (лифты и эскалаторы под запретом), двигайтесь по правой стороне, уступая дорогу спасателям.

При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.