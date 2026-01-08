В Уфе с 10 января стартует акция «Елки в щепки»

В Уфе с 10 января стартует ежегодная экологическая акция «Елки в щепки». 10, 11, 17 и 18 января в городе будут работать 11 пунктов приема новогодних деревьев.

Елки должны быть очищены от всех украшений, креплений и упаковки. Измельченная древесина не отправится на свалку, а получит вторую жизнь — ее используют для производства плит для изготовления мебели и отделки интерьеров.

Всего с 2019 года на переработку было отправлено около 11 тысяч деревьев. С каждым годом сбор живых елей для вторичного использования растет: если в 2019 году собрали 800 деревьев, то в 2025 — более 2100.

10 января с 12:00 до 16:00 на всех пунктах приема за сданную елку можно получить мандарин. А для детей с 12:00 до 14:30 организуют зимние забавы на 7 площадках — по одной в каждом районе города.