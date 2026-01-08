В Башкирии почтили память Героя России Максима Серафимова

В парке «Патриот» сегодня почтили память Героя России Максима Серафимова. В день, когда ему исполнился бы 31 год, у его памятника собрались родители военнослужащего и участники профильных смен. Для школьников, проводящих в парке зимние каникулы, эта встреча стала уроком мужества и патриотизма.

Монумент Максиму Серафимову в парке «Патриот» стал сегодня местом памяти. Герою России исполнился бы 31 год. К подножию возложили цветы и почтили подвиг бойца минутой молчания. После церемонии родители Владимир и Алина Серафимовы пообщались со школьниками – участниками профильных смен, рассказав им о жизни и героизме Максима.

27 февраля 2022 года старший лейтенант Серафимов в составе разведгруппы попал под шквальный огонь. Под его командованием бойцы более 10 часов удерживали оборону. Когда во время штурма вражеская граната упала рядом, офицер накрыл её своим телом и ценой жизни спас солдат.

Эта встреча прошла в рамках зимних каникул в парке «Патриот». Сюда приехали более 200 детей со всей республики. Для них работают три смены: «Сила России», «Орлята России» и «Достань мечту». Каждая из них имеет свое направление, поэтому и программы разработаны под определённую миссию.