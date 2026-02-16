В Уфе почтили память воинов-интернационалистов

Накануне в России отметили День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В Уфе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать».
В мероприятии приняли участие вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, а также представители общественных организаций и ветераны локальных войн. Присутствующие почтили минутой молчания память и подвиг погибших бойцов.