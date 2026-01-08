В Башкирии рассказали, как войти в режим после новогодних каникул

Всё как во сне. Череда длительных выходных подходит к концу. Уже съедены салаты, просмотрены все фильмы, поздравлены все родственники и друзья. На горизонте маячат рабочие будни. Вот только как выбраться из плена новогодних каникул и войти в режим?

Вот уж кто точно ничего не слышал о длинных выходных. У него как раз самая горячая рабочая пора. Для всех же остальных праздничные дни в этом году затянулись. Ольга с семьёй решили не впадать в «салатную» кому и качественно провести это время.

Как опытная мама, она уже знает: чтобы не настраивать заново режим, не нужно его сбивать. В семье золотое правило: в праздничные дни ложиться спать максимум на час-два позже обычного.

У спортсменов такой проблемы, как включение в рабочий процесс, нет. Тренировки начинаются вскоре после празднования Нового года. Тренеры советуют и остальным уже выходить из энергосберегающего режима.

Психологи советуют исходить из того, каким был ваш отдых. Если активным, то перед выходом на работу нужно, наоборот, замедлиться. Снизить шумовую, звуковую и видео нагрузки.

Но всегда есть те, кто работает, когда остальные отдыхают. И пока многие праздновали, врачи продолжали спасать жизни пациентов. Так, в клинике БГМУ ежедневно проводили сложнейшие операции. Но, как признаются сами медики, на свою судьбу они не сетуют. И с профессиональной точки зрения, говорят хирурги, отсутствие длинных выходных – это даже плюс. Многие уже назначили себе длительные прогулки, чтобы плавно войти в предстоящие рабочие будни.