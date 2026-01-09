За сутки в Башкирии отстранили от руля 29 нетрезвых водителей

В Башкирии продолжаются рейды в рамках профилактической операции «Трезвый водитель». За минувшие сутки на дорогах республики было выявлено свыше 1200 нарушений ПДД.

Так, инспекторы отстранили от управления транспортом 29 водителей в состоянии опьянения. Трое из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Кроме того, зафиксированы 56 нарушений правил перевозки детей, 32 случая управления автомобилем без водительского удостоверения, 4 факта управления транспортом лицами, лишенными прав, а также 25 выездов на полосу встречного движения.

Сотрудники ГАИ напоминают, что операция продлится до 12 января 2026 года.