В Башкирии рассказали о правилах безопасности в новогодние каникулы

Во время дежурства на ледовом городке двое сотрудников полиции №3 г. Уфы заметили мужчину, который запускал фейерверк. Полицейские незамедлительно воспользовались огнетушителем, который имелся на посту охраны, и потушили возгорание.

Ильгиз Байков, старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан