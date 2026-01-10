В Башкирии рассказали о правилах безопасности в новогодние каникулы

В период новогодних каникул в Башкортостане получили травмы в два раза меньше детей, чем это было годом ранее. Несовершеннолетние, как правило, получают увечья во время катания с горок на тюбингах. Также были случаи неаккуратного обращения с пиротехникой, причём правилами их пользования пренебрегали и взрослые. Из-за их действий нередко возникали чрезвычайные ситуации. Что рекомендуют врачи и спасатели?
В первый январский день 2026 года на ледовом городке Кузнецовского затона стало по-настоящему жарко. Огонь охватил фигуру Деда Мороза из мишуры. Всему виной запущенный неподалёку фейерверк. Благодаря стражам порядка удалось погасить пламя.
Ожог от взрыва петарды получила 5-летняя уфимка. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Она проходит лечение амбулаторно. В медицинском сообществе отмечают: в сравнении с прошлыми новогодними каникулами число пострадавших детей в начале января снизилось в два раза. В учреждения поступают те, кто неудачно скатывался с горок на тюбингах.
Поэтому родителям и детям рекомендуют выбирать безопасные площадки для активного отдыха, в том числе и зоны, где запускают фейерверки. Важно покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, смотреть на срок годности.
Спасатели настаивают: не позволяйте детям самостоятельно поджигать пиротехнику, а при сильном ветре и вовсе откажитесь от данной затеи. Даже при штиле советуют быть внимательными. Если изделие не сработало – подождать 10 минут, залить водой или засыпать снежной массой.
Перед запуском фейерверка необходимо плотно прижать коробку со всех сторон снегом, а после поджечь на расстоянии вытянутой руки – отойти на 15-20 метров, чтобы избежать травм и насладиться праздничным салютом.