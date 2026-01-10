В Башкирии сняли короткометражный фильм про буллинг в школе

В Башкортостане сняли короткометражку про буллинг в школе. Актёрами стали реальные учащиеся и учителя. Автор – ветеран спецслужб, для которого это уже не первая работа. Фильм рассказывает о травле подростков и показывает, что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций. Мы посмотрели картину и пообщались не только с создателями, но и экспертами, которые рассказали о проблеме школьного буллинга.

Агрессия, вымогательство денег и попытка унизить – и всё с молчаливого согласия тех, кто вокруг. Ситуация, по наблюдению создателей фильма, вполне обычная для многих школ. В своей картине они разбирают её до мелочей, показывая с трёх сторон: обидчика, жертвы и равнодушного наблюдателя.

Именно поэтому создатели назвали свою короткометражку «Безмолвные». С одной стороны – жертва, которой стыдно рассказать о происходящем, с другой – очевидцы, не желающие вмешиваться.

Юные актёры – учащиеся школы села Зирган. Автор фильма – ветеран спецслужб Азамат Рафиков. Это уже вторая его киноработа. Первую мужчина посвятил теме наркокурьеров, которых зачастую вербуют среди подростков. Основная цель, которую автор ставит перед собой в каждом проекте, – огородить подрастающее поколение от непоправимых ошибок. Вот и в этот раз, кажется, сами актёры менялись в процессе создания фильма.

Буллинг или, по-другому, травля – это систематическое насилие человека или группы лиц над менее защищённым оппонентом. Насилие не обязательно может быть физическим, но и даже словесным. По данным статистики, почти половина школьников так или иначе сталкивалась с буллингом. Многие просто не решались про это говорить.