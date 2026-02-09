Радий Хабиров призвал предавать огласке факты буллинга в школах

Власти прорабатывают меры по защите образовательных учреждений. Об этом рассказал глава республики на оперативном совещании в правительстве. Поводом послужил инцидент в одной из уфимских школ, когда девятиклассник устроил переполох в учреждении с игрушечным автоматом.

Радий Хабиров вновь затронул тему детского буллинга, заявив о необходимости выявлять и устранять подобные случаи. Важно, что руководство школ не должно бояться огласки подобных явлений.

Большой соблазн такие вещи скрывать, потому что, понятно, это влияет на оценку деятельности школы, на рейтинги. Нам надо поломать эту систему. Надо, наоборот, поощрять тех, кто вскрывает эти факты. Пока не знаю, как это сделать, мы это с вами обсудим. Факты есть, мы не в стерильном мире живем, мы не в идеальном мире живем.

Радий Хабиров также поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим иностранным студентам БГМУ, на которых напал подросток в общежитии. Напомним, что ЧП произошло в субботу. По словам главы республики, необходимо проводить работу на упреждение подобных преступлений и не допускать каких-либо проявлений нетерпимости по национальному признаку.

Усиление охраны и предиктивная работа, нам надо предсказывать, понимать. А ребят мы подлечим, с ними пообщаемся. В целом мы живем в мире и согласии со всеми национальностями.

