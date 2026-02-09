Радий Хабиров призвал предавать огласке факты буллинга в школах

Большой соблазн такие вещи скрывать, потому что, понятно, это влияет на оценку деятельности школы, на рейтинги. Нам надо поломать эту систему. Надо, наоборот, поощрять тех, кто вскрывает эти факты. Пока не знаю, как это сделать, мы это с вами обсудим. Факты есть, мы не в стерильном мире живем, мы не в идеальном мире живем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан