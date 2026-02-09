Радий Хабиров призвал предавать огласке факты буллинга в школах

Власти прорабатывают меры по защите образовательных учреждений. Об этом рассказал глава республики на оперативном совещании в правительстве. Поводом послужил инцидент в одной из уфимских школ, когда девятиклассник устроил переполох в учреждении с игрушечным автоматом.
Радий Хабиров вновь затронул тему детского буллинга, заявив о необходимости выявлять и устранять подобные случаи. Важно, что руководство школ не должно бояться огласки подобных явлений.
Радий Хабиров также поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим иностранным студентам БГМУ, на которых напал подросток в общежитии. Напомним, что ЧП произошло в субботу. По словам главы республики, необходимо проводить работу на упреждение подобных преступлений и не допускать каких-либо проявлений нетерпимости по национальному признаку.