Башкирия вошла в топ-3 по количеству наград в конкурсе «Туристический сувенир»

Башкортостан вошёл в топ-3 по количеству наград, полученных на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Из республики на суд экспертов представили 114 изделий, созданных 65 мастерами, что является наибольшим числом работ среди всех участников регионов. Чем ремесленники удивляли опытное жюри?

Не для каждого юрта сейчас может стать домом, зато в доме у каждого может стоять юрта, сделанная с любовью. За это ручается мастер по керамике Динара Гарифуллина, благодаря приданному в сундучке юрта превращается в аромалампу.

Сюрприз оценили и жюри Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Работа Динары взяла Гран-при в номинации «Представительская продукция» VIP-категории, обойдя около сотни сувениров со всей страны, а вдохновением для мастера послужил родной город.

Динара не только изготавливает сувениры и элементы интерьера, но и воспитывает следующее поколение мастеров: преподает в детской школе искусств, и стремиться ребятам есть к чему. Башкортостан в этом году произвёл настоящий фурор. С наградами из Петербурга вернулись ещё семь мастеров.

Жюри пришлось явно непросто. Каждый сувенир Рината Юнусова достоин победы, а представил он четыре работы в разных номинациях. Объединяет их одно: всё это магниты, но Гран-при взял «Сувенир-посыпушка». Он дарит своему обладателю ощущение праздника, который происходит.

Ринат Юнусов – художник. Сувенирными магнитами начал заниматься ещё в конце 90-х, и за эти годы выработал свой почерк. Все его изделия интерактивные. Есть даже колчан со стрелами и луком, из которого можно поразить цель.

Всего мастера Башкортостана представили более 110 изделий. Это наибольшее число работ среди всех регионов.