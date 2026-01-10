Жительница Уфы создаёт сувениры из эпоксидной смолы

Ловкость рук и никакого волшебства. Уфимка Юлия Сивоконь больше года изготавливает изделия ручной работы из эпоксидной смолы. Шкатулки, украшения и трендовые символы наступившего года. Мы побывали в мастерской рукодельницы и узнали, как создать такие сувениры своими руками.

Человек с творческой жилкой никогда не останавливается на чём-то одном. Фотограф, журналист, актриса – лишь несколько станций на жизненном пути Юлии Сивоконь, а последний год она всё чаще работает с эпоксидной смолой, причём с завидным энтузиазмом.

Миниатюрные миры в брошах и брелоках, кропотливая работа над часами, столиками и шкатулками. К каждому изделию подход особый, говорит Юлия, – кропотливая работа, к которой порой приложена рука нескольких людей. У Юлии Сивоконь свои секреты дизайна и техники, и этой красоте рукодельница учит всех желающих на мастер-классах.

Полученную массу разливают по формочкам, разрисовывая сначала мелкие детали. Полностью заполненные ёмкости ожидает полимеризация – 24 часа в тепле и сухости.