В Башкирии строят элеватор на 42 тысячи тонн хранения

В Мелеузовском районе, в селе Зирган, идет строительство элеватора на 42 тысячи тонн хранения. На сегодняшний день готова линия приема и переработки зерна. Вторым этапом следует подготовка фундамента для систем хранения.

Проект уникальный: комплекс полностью автоматизирован и будет управляться одним оператором. Оборудование для него произведено Башкирско-белорусским предприятием «Амкодор-Агидель». 90% техники было изготовлено в республике, и лишь машины очистки были доставлены из соседней страны.