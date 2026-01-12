Минздрав Башкирии сообщил о состоянии девочки, найденной на льду

Состояние девочки, которую накануне обнаружили без сознания на льду Павловского водохранилища, медики оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Напомним, школьница приехала на отдых с отцом из Уфы в один из туристических комплексов в Караидельском районе. Утром она отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась. Отец, не сумев найти ее самостоятельно, обратился в экстренные службы.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС с помощью судна на воздушной подушке обследовали акваторию. В течение получаса девочка была обнаружена без сознания на середине водоема с признаками переохлаждения. Ее доставили в РДКБ.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.