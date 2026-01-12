В Уфе ветеран Великой Отечественной войны отметила 106-летие

На днях свой 106-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена солдатской Славы Мусайра Фатихова. На фронт ушла в 1942 году. В составе Первого Уфимского добровольного комсомольского эшелона из 50 девушек Дюртюлинского района отправилась в самое пекло – под Сталинград.

В свои 23 года уже служила зенитчицей и связисткой, работала военкором для газеты, а чтобы обеспечить связь, под обстрелом ей пришлось в одиночку на плоту переплыть Волгу. В составе полка Мусайра Фатихова дошла до Берлина. День Победы она встретила на границе Польши и Германии. По возвращении домой работала учителем русского языка и литературы.