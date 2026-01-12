Год семьи, уборка снега и капремонт: итоги оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил разработать план мероприятий на 2026 год, который в республике объявлен Годом большой и дружной семьи. Также сегодня на оперативном совещании правительства были подведены итоги 2025 года, прошедшего под эгидой поддержки участников СВО и их семей. Уборка снега, капитальный ремонт и детское питание – темы, которые также вошли в основную повестку совещания.

По традиции, оперативное совещание начинается с награждения. Орденом генерала Шаймуратова удостоен полковник Ринат Ибрагимов, командир мотострелкового полка. Высокая награда вручена за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинских задач в зоне специальной военной операции.

К слову, на совещании подвели итоги Года поддержки участников СВО в республике. В 2025 году на помощь военнослужащим и их семьям были направлены рекордные 30,8 млрд рублей. Средства позволили оказать медицинскую помощь тысячам бойцов. Кроме того, в 27 муниципалитетах были созданы центры поддержки, а филиал фонда «Защитники Отечества» обработал около 128 тысяч обращений.

Тематический год закончился, но это не значит, что мы перестанем заниматься этим вопросом. Работу продолжаем. Важно, что начали создавать систему и инфраструктуру для оказания поддержки. Это, прежде всего, наши центры – они должны быть в каждом городе. Уже вернулись более трёх тысяч бойцов, а их будет гораздо больше, и мы должны быть готовы к этому. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Власти намерены открыть ещё 36 центров поддержки, активно содействовать трудоустройству ветеранов и запустить для них удобную систему «одного окна».

Одна из актуальных зимних тем – уборка снега. По данным Центра управления регионом, большое количество обращений поступило из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и Белебеевского района. Также глава республики обозначил другие сферы, которые требуют внимания властей.

Заходите во дворы, дочищайте, вычищайте всё. В целом на первом месте по количеству обращений – дороги, на втором – благоустройство и ЖКХ, общественный транспорт. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике завершается формирование плана капремонта на 2026-2028 годы. Уже заключены контракты на оценку и проектирование работ в 1354 домах. За прошлый год отремонтированы крыши 272 домов, заменены 623 лифта, чей 25-летний срок эксплуатации истёк. Это позволило региону одним из первых в стране выполнить требование техрегламента по замене таких лифтов. Важным принципом работы Фонда капремонта является прямое взаимодействие с жителями.

Это очень важное направление. Жителям обязательно нужно рассказывать о выполнении капитального ремонта, ведь они перечисляют свои средства на эти цели. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из тем, которая также вошла в основную повестку, – это школьное питание. На модернизацию столовых с 2022 года направлено 185 млн рублей. Особое внимание уделяется специализированному питанию: республика одной из первых внедрила меню с учётом потребности детей с ограничениями в питании, в том числе с диабетом. В феврале в Чишминском районе планируется открыть завод детского диетического питания мощностью 850 тонн продукции в месяц. Радий Хабиров поддержал инициативу провести весной в Уфе III Республиканский форум по социальному питанию.

С удовольствием пообщаюсь с операторами питания, выслушаю их предложения. Один этап мы уже вместе прошли. Это был период становления, формирования системы социального питания, выстраивания отношений между государством и поставщиками услуг. Тема школьного питания очень важна. Я помню, когда мы начинали, еда зачастую была невкусная, неполезная. Мы переломили эту ситуацию, но нет предела совершенству. Ещё нужно изучить лечебное питание в наших больницах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан