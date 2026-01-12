В Уфе показали, как справляются с последствиями снегопадов

Дорога Уфа – Аэропорт, путепровод Заки Валиди, Дёмское шоссе, также набережная Белой и дамба в Сипайлово – на нашем содержании. Сложности в том, что автомобильный поток очень большой, и люди работают в круглосуточном режиме.

Руслан Ганиев, заместитель директора специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений г. Уфы