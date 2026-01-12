В Уфе показали, как справляются с последствиями снегопадов

Снежный коллапс в уфимских дворах. Из-за обильных осадков многие придомовые территории утопают в снегу. После механизированной расчистки дворов многие парковочные места и тротуары остаются завалены сугробами. Людям тяжело передвигаться, а машинам – маневрировать. По прогнозам, некоторые районы Башкортостана накроет метель и ожидается шквалистый ветер. Участки трасс в регионе периодически закрывают.

Влетел в кювет. Именно так водитель внедорожника из-за плохой видимости и бурана на скорости выехал за пределы трассы в Архангельском районе. В салоне машины – целая семья. Благодаря помощи других автомобилистов попавших в беду вытащили из западни.

Небезопасно и на других дорогах. Столкновения с другими машинами и даже сугробами стали уже частым явлением – так же, как и закрытие федеральных и региональных трасс. Из-за обильных осадков недавно в Уфе рухнула крыша одного из строительных ангаров.

На борьбу с последствиями снежной стихии вышли сотни единиц техники и рабочих. Так, в Уфе активно расчищают транспортные артерии на въездах и выездах из башкирской столицы, в том числе тротуары и лестничные переходы.

Дорога Уфа – Аэропорт, путепровод Заки Валиди, Дёмское шоссе, также набережная Белой и дамба в Сипайлово – на нашем содержании. Сложности в том, что автомобильный поток очень большой, и люди работают в круглосуточном режиме.

Руслан Ганиев, заместитель директора специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений г. Уфы
В таком же режиме из разных частей Уфы на снегоплавильный пункт привозят собранную снежную массу. На территории предприятия – сугробы выше двух метров. За сутки сюда заезжают более 120 грузовиков.

50 тысяч кубов снега на сегодняшний день, за смену предусмотрено 1250 кубов, за сутки – 2500 кубов. Очень обильно снег пошёл, в этом году сильно ощущается.

Ильфат Ахмедьянов , начальник участка снегоплавильного пункта Советского района г. Уфы

Последствия снегопада ощутили не только коммунальщики и дворники, но и горожане.

Механизированная уборка не проводилась ни разу, чтобы капитально так, бордюры открыли, ни разу. А так пройдёт «Беларусь» трактор, но так, чтобы объявление повесить – пришли и сделали – не было.

Александр Кузьмин, житель дома №112/4 по проспекту Октября

Выехать из любого двора - целое испытание. По словам местных жителей, эту дорогу между проспектом Октября и улицей Комсомольской чистили утром. После проезда техники остаются сугробы и снежные завалы, из-за чего многим автомобилистам трудно проезжать, в том числе выезжать с парковочных мест. И такая картина в Уфе повсеместна.

Например, Российская 104/1, там просто невозможно заехать, я туда не заезжаю. Трактор там проезжает очень редко, сугробы наделает, глыбы льда, а там уже как хочешь, поэтому, если хочешь припарковаться, приходится брать лопату и расчищать.

Оксана Черновалюк
Обратиться с жалобой на нечищеные дороги и тротуары можно и через интерактивный портал «Уфа снежная». Для этого необходимо сфотографировать участок, указать адрес и свою электронную почту. По словам чиновников, в онлайн-сервис подано свыше 3,5 тыс. заявок.

Из них отработано 1500 заявок, и в работе находятся 1000. По улично-дорожной сети заявка обрабатывается в течение двух-трёх суток, по дворовым территориям – направляется в частную управляющую организацию. Обычно в течение семи дней выполняют заявку.

Азат Салимов, главный специалист отдела благоустройства Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Уфы

По прогнозам синоптиков, циклон «Фрэнсис» с территории Центральной России до республики не дойдёт. В Башкортостане ожидают местами небольшой снег.

В отдельных районах республики будут отмечаться низовые метели при усилении ветра до 18 метров в секунду.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра

При этом температура воздуха будет постепенно снижаться и доходить до -23 градусов. Во второй декаде января погода в регионе обещает быть морозной, на четыре градуса ниже климатической нормы.

