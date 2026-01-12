В Уфе показали, как справляются с последствиями снегопадов

Снежный коллапс в уфимских дворах. Из-за обильных осадков многие придомовые территории утопают в снегу. После механизированной расчистки дворов многие парковочные места и тротуары остаются завалены сугробами. Людям тяжело передвигаться, а машинам – маневрировать. По прогнозам, некоторые районы Башкортостана накроет метель и ожидается шквалистый ветер. Участки трасс в регионе периодически закрывают.
Влетел в кювет. Именно так водитель внедорожника из-за плохой видимости и бурана на скорости выехал за пределы трассы в Архангельском районе. В салоне машины – целая семья. Благодаря помощи других автомобилистов попавших в беду вытащили из западни.
Небезопасно и на других дорогах. Столкновения с другими машинами и даже сугробами стали уже частым явлением – так же, как и закрытие федеральных и региональных трасс. Из-за обильных осадков недавно в Уфе рухнула крыша одного из строительных ангаров.
На борьбу с последствиями снежной стихии вышли сотни единиц техники и рабочих. Так, в Уфе активно расчищают транспортные артерии на въездах и выездах из башкирской столицы, в том числе тротуары и лестничные переходы.
В таком же режиме из разных частей Уфы на снегоплавильный пункт привозят собранную снежную массу. На территории предприятия – сугробы выше двух метров. За сутки сюда заезжают более 120 грузовиков.
Последствия снегопада ощутили не только коммунальщики и дворники, но и горожане.
Выехать из любого двора - целое испытание. По словам местных жителей, эту дорогу между проспектом Октября и улицей Комсомольской чистили утром. После проезда техники остаются сугробы и снежные завалы, из-за чего многим автомобилистам трудно проезжать, в том числе выезжать с парковочных мест. И такая картина в Уфе повсеместна.
Обратиться с жалобой на нечищеные дороги и тротуары можно и через интерактивный портал «Уфа снежная». Для этого необходимо сфотографировать участок, указать адрес и свою электронную почту. По словам чиновников, в онлайн-сервис подано свыше 3,5 тыс. заявок.
По прогнозам синоптиков, циклон «Фрэнсис» с территории Центральной России до республики не дойдёт. В Башкортостане ожидают местами небольшой снег.
При этом температура воздуха будет постепенно снижаться и доходить до -23 градусов. Во второй декаде января погода в регионе обещает быть морозной, на четыре градуса ниже климатической нормы.