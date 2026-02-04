«Снежный надзор» и коммунальщики: как в Уфе борются с последствиями снегопадов

Машины, которые препятствуют работе коммунальщиков, будут обозначать знаком «Я мешаю уборке снега». В Уфе появился «Снежный надзор» – это команда инициативных ребят, вызвавшаяся помочь в извечной проблеме – припаркованные на обочине машины. Кстати, на ликвидацию последствий снегопада в республике сегодня вывели более 1700 единиц техники и порядка 3900 дорожных рабочих и дворников.

Борьба с последствиями снегопада в городе началась ещё ночью. Уже к утру на уфимских улицах колесили более 400 единиц коммунальной техники и трудились порядка 1200 дорожных рабочих и дворников.

Работы по расчистке проезжей части и приведению в порядок тротуаров продолжились и днём. Помочь коммунальщикам вызвалась команда «Снежного дозора» – это инициативная группа молодых людей, взявшая в руки не лопаты, а информационные стикеры с надписью «Я мешаю уборке».

Чужого имущества они не портят: стикер не приклеивают, а просто крепят под дворник. Главная задача – помочь убрать припаркованные на обочинах автомобили, которые мешают проезду снегоуборочных машин. Особенно это актуально в период снегопадов. В связи с ухудшением погодных условий в усиленном режиме сегодня трудились также на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Не обошли снегопады и второй по величине город республики. В Стерлитамаке коммунальные службы также в течение дня работали в усиленном режиме. С этого года здесь ещё действует горячая линия, куда могут обратиться местные жители с пожеланиями по поводу уборки улиц.

1700 единиц техники и порядка 3900 дорожных рабочих и дворников – такие силы, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, были брошены на ликвидацию последствий снегопадов в регионе.