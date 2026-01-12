В Уфе открыли Хакимовскую мечеть после реставрации

В Уфе после реставрации открыли Хакимовскую мечеть. Сейчас в ней начиная с пятницы читают проповеди и молитвы. Мечеть была построена в начале XX века на средства купца Абдуллатифа Хакимова, проживавшего на улице, которая сейчас носит имя поэта и драматурга Мустая Карима.

В память об основателе мечети жители назвали её «Хакимовской». Это было единственное религиозное строение в Уфимской губернии с двумя минаретами, но в 1930-е годы они были снесены, а здание начали использовать уже не по его первоначальному назначению. С 2002 года началось восстановление здания.