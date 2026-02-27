В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

Дома на Первомайской, знаменитые восьмиэтажки, уютные дворы и продуманная застройка, парк Победы – всё это её наследие. Памятник установили в сквере на пересечении улиц Первомайской и Космонавтов. Он стал 14-м в России, посвященным градостроителям и одним из первых в мире – в честь женщины-архитектора.