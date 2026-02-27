В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В Уфе открыли долгожданный памятник архитектору Маргарите Куприяновой – женщине, подарившей городу Черниковску, ныне Орджоникидзевскому району Уфы, неповторимый облик.
Дома на Первомайской, знаменитые восьмиэтажки, уютные дворы и продуманная застройка, парк Победы – всё это её наследие. Памятник установили в сквере на пересечении улиц Первомайской и Космонавтов. Он стал 14-м в России, посвященным градостроителям и одним из первых в мире – в честь женщины-архитектора.
Идея памятника обсуждалась с 2021 года. И лишь в декабре 2025-го после долгих доработок монумент установили. Его высота составляет почти 4,5 метра. Фигура и капитель отлиты из бронзы, постамент изготовлен из дымовского гранита, привезенного из Карелии. Проект памятника представил заслуженный архитектор Башкортостана Дмитрий Винкельман. Рабочую модель в масштабе – заслуженный художник России Ханиф Хабибрахманов в соавторстве с архитектором Сергеем Казаковым.