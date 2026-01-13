В Уфе ищут близких женщины с потерей памяти

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» ведут поиски родственников женщины.

12 января в Кировском районе Уфы была найдена женщина с потерей памяти. Удалось установить лишь её имя – Зайтуна.

Приметы найденной: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, карие глаза. Одета в черный пуховик, свитер в цветную полоску, коричневые спортивные штаны, черные сапоги и серую шапку. С собой у женщины серая дорожная сумка.