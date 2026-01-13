В Шаранском районе прошли мероприятия в рамках участия в ППМИ

Жители Шаранского района мечтают с помощью программы поддержки местных инициатив решить проблему дорог. В деревне Изимка провели мероприятие в рамках участия в ППМИ. Зимние игры объединили сельчан, а поддержать их приехали соседи из Емметово.

В прошлом году им уже удалось привести в порядок дорогу. Сельчане пели, танцевали, участвовали в эстафетах. Самыми активными участниками зимних игр стали дети. В деревне Изимка проживают 300 человек, но каждый из них мечтает получить поддержку в ремонте километрового участка дороги.