В Башкирии новогодние праздники прошли без ЧС

Новогодние праздники в Башкортостане прошли без чрезвычайных ситуаций и значительных аварий на системах коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили на совещании в правительстве, которое провёл премьер-министр Андрей Назаров.

По данным МинЖКХ, по протяженности сетей теплоснабжения и водоснабжения республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе, а по канализационным сетям – на седьмом месте. При этом средний износ коммунальной инфраструктуры составляет почти 54%, по России – 60%.