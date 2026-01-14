Уфимцу грозит до 20 лет колонии за планирование диверсии

В Уфе сотрудники УФСБ России по РБ задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.
По информации пресс-службы ведомства, мужчина решил таким способом «подзаработать». Он вступил в Telegram-переписку с лицом, которое предложило ему за 23 тысячи рублей совершить поджог трансформаторной подстанции. Обязательным условием была видеофиксация возгорания. В ходе подготовки к преступлению злоумышленник был задержан оперативниками. При осмотре его места жительства изъяли инструменты и вещества, предназначенные для совершения диверсии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Фото: УФСБ России по РБ.