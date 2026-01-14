Уфимцу грозит до 20 лет колонии за планирование диверсии

По информации пресс-службы ведомства, мужчина решил таким способом «подзаработать». Он вступил в Telegram-переписку с лицом, которое предложило ему за 23 тысячи рублей совершить поджог трансформаторной подстанции. Обязательным условием была видеофиксация возгорания. В ходе подготовки к преступлению злоумышленник был задержан оперативниками. При осмотре его места жительства изъяли инструменты и вещества, предназначенные для совершения диверсии.