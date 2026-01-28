За убийство в ночном клубе в Башкирии фигуранту грозит 24 года колонии

Гособвинитель потребовал назначить 24 года лишения свободы 37-летнему мужчине, устроившему стрельбу в ночном клубе в Ишимбае. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года. Во время конфликта между посетителями заведения обвиняемый произвел выстрел из пистолета. Пуля попала в голову 23-летнему молодому человеку, который скончался на следующий день в больнице.

После стрельбы подозреваемый скрылся с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан на территории Волгоградской области.

Видео: прокуратура РБ.

