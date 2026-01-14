Жительницу Уфы осудят за поджог машины и угрозу убийством

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в поджоге автомобиля соседки и угрозах убийством. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщили в прокуратуре республики, конфликт на фоне личной неприязни произошел в апреле прошлого года. По версии следствия, обвиняемая подожгла автомобиль «SsangYong Actyon», принадлежавший ее соседке. Во время ссоры она также угрожала потерпевшей лишить ее жизни.

Материальный ущерб составил почти 1 млн рублей.

Ранее суд уже признавал ее виновной в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.

