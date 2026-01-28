Жительницу Уфы судят за нападение на пенсионерку и поджог машины

Напала на пенсионерку и сожгла ей машину. В Уфе начали судить местную жительницу, которой инкриминируют сразу несколько преступлений – угрозу убийством и умышленное уничтожение имущества. В декабре прошлого года злоумышленнице удалось избежать срока фактически за аналогичные преступления.

В сопровождении конвоя, в своей привычной медицинской маске, чтобы спрятать лицо, Лейлу Гильмутдинову завели на новое судебное заседание. В здании Октябрьского районного суда она человек не новый. Совсем недавно ее тут уже судили за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений. Приговорили к 300 часам обязательных работ. Сейчас ее ждут очередные разбирательства.

Эти видеозаписи легли в основу уголовного дела. На кадрах, которые были сделаны летом, Лейла Гильмутдинова достает из пакета бутылку с горючим, поливает иномарку и хватается за зажигалку. Поджигательница скрываться не стала. Спокойным шагом прошла к подъезду и выбросила улики в мусорный бак. Через пару мгновений на звуки сигнализации сбежались соседи.

Злоумышленница наблюдала за происходящим со стороны. Чтобы остаться незамеченной, накинула на голову платок, а когда из подъезда выбежала владелица полыхающего автомобиля, набросилась на нее.

Вся эта история берет начало еще в 2022 году. Тогда у поджигательницы начал рушиться брак. Развод проходил тяжело: на стороне ее мужа оказалась пострадавшая Римма Пакенас. Именно она выступила свидетелем в суде и поддержала мужчину. Нападавшая после того случая переехала, но обиду затаила.

Сейчас Гильмутдиновой инкриминируют угрозу убийством и поджог автомобиля. Но ее, по всей видимости, это мало интересует. Извинений она не приносит. Да и раскаяться тоже не торопится.

Впереди Гильмутдинову ждет не одно судебное заседание. Но учитывая ее криминальное прошлое, пострадавшая надеется, что в этот раз женщина получит реальный срок.