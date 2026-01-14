Школьник из Башкирии получил подарок после обращения к Президенту

Ученик уфимской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова Эмир Билалов открыл сезон зимней рыбалки с новым снаряжением, которое получил в ответ на свое обращение к Владимиру Путину.

Во время «Прямой линии» школьник из Белорецкого района написал о том, что хотел бы иметь спиннинг для летней рыбалки и ледобур для зимней. Письмо увидели активисты регионального отделения Народного фронта и незадолго до Нового года исполнили желание юного рыбака.

На каникулах Эмир вместе с отцом отправился испытать подарок на водоемах родного района. Теперь у него есть собственный инвентарь, и ему больше не нужно занимать лунки у других рыбаков или ждать своей очереди.

Эмир не только увлекается рыбалкой, но и играет на валторне.