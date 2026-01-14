В Уфе прошли спортивные соревнования на снегу

В Уфе любители здорового образа жизни и командных игр выявляли сильнейших в волейболе и футболе на снегу. Такие турниры проходят ежегодно, подать заявку на участие может любой желающий.

Снег футболу не помеха, уверены участники новогоднего традиционного турнира. Уже пять лет они собираются вместе, чтобы выявить сильнейшую команду. В этом году заявились четыре коллектива.

Практически всем участникам футбольного турнира за 40. Однако, несмотря на возраст, они тренируются по два раза в неделю и сами готовят себе площадку, чистят её от снега.

Правила несколько отличаются от стандартных в футболе. Здесь тайм длится 15 минут, но играют спортсмены почти без остановок. Каждая команда проводит по три матча, сыграв по разу со всеми соперниками. Побеждает тот коллектив, у кого в итоге будет больше очков.

Волейболисты собрали около 20 команд, в основном – студенты и ученики спортшкол. Также за победу поборолся коллектив «Управления гражданской защиты Уфы».

Матчи прошли по правилам пляжного волейбола. Одновременно за каждую команду могли играть два спортсмена. Участников разделили на три подгруппы: юноши, девушки и взрослые участники, которые играли смешанным составом. В каждой категории прошли сначала предварительные, а затем стыковые матчи.