В Башкирии показали, как готовят и проверяют больничное питание

Тёплая и вкусная еда – то, что поддерживает силы и настроение, особенно во время лечения. На оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил Министру здравоохранения обратить особое внимание на питание в больницах. Речь о новом уровне заботы. После успешного опыта со школьными столовыми следует также пристально и планомерно заняться и лечебным меню. Больничное питание – тоже своего рода лекарство. Как его готовят, проверяют и, главное, как оценивают сами пациенты – в нашем сюжете.

За всю жизнь Сергей Лаврентьев впервые лёг в стационар, и за две недели пребывания в онкодиспансере успел привыкнуть к больничной еде. После операции мужчине нужно питаться высокобелковыми и легкоусвояемыми продуктами.

Иногда, признаётся Сергей, организм просит чего-то вкусненького. Главное правило лечебного питания – оно должно быть дробным и сбалансированным. Документ Минздрава страны регламентирует шесть видов диет, и для каждой – своё меню.

Так, например, питание для Республиканского клинического онкологического диспансера поставляют аутсорсеры. Перед каждым приёмом пищи качество блюд проверяет специально собранная комиссия.

В понедельник на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана заявил о необходимости совершенствования питания в больницах. С таким предложением Радий Хабиров обратился к Министру здравоохранения региона.

Мы зашли в школьное питание, и мне не стыдно с родителями разговаривать, детям в глаза смотреть. Айрат Разифович, когда-то мы должны обратить внимание и на лечебное питание в больницах. Я точно знаю, если мы туда зайдём, какие-то вопросы будут возникать. Поэтому подготовьтесь, скажите, что от меня нужно, и я добавлю в этот вопрос свою энергию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По большей части, еду для стационаров республики готовят не в пищеблоках больниц, а производители-аутсорсеры. Претензионная работа ведётся, однако всё упирается в финансы. Госучреждения стараются сохранить баланс «цена-качество» в вопросе питания. За последние годы стоимость суточного рациона выросла почти вдвое.

В столице Башкортостана три организации обеспечивают медучреждения питанием. Та, что реализует меню онкодиспансера, закрывает вопрос и в 17, 18 и 22 больницах города. Мы решили узнать, как оценивают лечебное питание пациенты других уфимских стационаров.