В России начал действовать государственный стандарт производства чак-чака

В России с начала этого года начал действовать государственный стандарт производства чак-чака – традиционного для Башкортостана лакомства и важного элемента национальной кухни. Благодаря ГОСТу установлены единые требования к приготовлению кондитерского изделия. Речь идёт о составе ингредиентов, сроках хранения, требованиях к вкусу и аромату. Что говорят эксперты и как производители отреагировали на изменения – в нашем сюжете.
А затем уже вручную режут на мелкие одинаковые части и оставляют их на некоторое время. Далее просеивают от лишней муки и кладут на жарку. Температура не должна превышать 130 градусов.
Именно так в этом цехе готовят чак-чак, в основном конусообразной формы. За сутки отсюда выходит полтонны готовой продукции. Процесс занимает более четырёх часов. При создании лакомства учитывают всё до мелочей.
Рецептов приготовления чак-чака, говорят кондитеры, – около тысячи. В итоге выбрали традиционный, который передала жительница одной из башкирских деревень. При создании лакомства делают упор на то, чтобы в тесте преобладал желток, а в самом продукте – цветочный мёд.
С первого января в России начал действовать государственный стандарт по производству одного из важных элементов национальной кухни Башкортостана. Эксперты расписали, каким должен быть чак-чак – это его состав, внешний вид, форма, цвет, размер палочек из теста, аромат, а также условия и сроки хранения продукта. ГОСТ носит рекомендательный характер.
А что говорят сами кондитеры?
Представители торговли к нововведению относятся положительно. Ведь покупатели, прежде всего, голосуют рублём за качественный продукт. Тем более десерт очень популярен не только среди местных жителей.
А ещё Российский ГОСТ на чак-чак становится для нашей республики не только инструментом контроля качества, но и способом сохранения рецепта, который передаётся из поколения в поколение.