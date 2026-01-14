В России начал действовать государственный стандарт производства чак-чака

В России с начала этого года начал действовать государственный стандарт производства чак-чака – традиционного для Башкортостана лакомства и важного элемента национальной кухни. Благодаря ГОСТу установлены единые требования к приготовлению кондитерского изделия. Речь идёт о составе ингредиентов, сроках хранения, требованиях к вкусу и аромату. Что говорят эксперты и как производители отреагировали на изменения – в нашем сюжете.

А затем уже вручную режут на мелкие одинаковые части и оставляют их на некоторое время. Далее просеивают от лишней муки и кладут на жарку. Температура не должна превышать 130 градусов.

Именно так в этом цехе готовят чак-чак, в основном конусообразной формы. За сутки отсюда выходит полтонны готовой продукции. Процесс занимает более четырёх часов. При создании лакомства учитывают всё до мелочей.

Рецептов приготовления чак-чака, говорят кондитеры, – около тысячи. В итоге выбрали традиционный, который передала жительница одной из башкирских деревень. При создании лакомства делают упор на то, чтобы в тесте преобладал желток, а в самом продукте – цветочный мёд.

С первого января в России начал действовать государственный стандарт по производству одного из важных элементов национальной кухни Башкортостана. Эксперты расписали, каким должен быть чак-чак – это его состав, внешний вид, форма, цвет, размер палочек из теста, аромат, а также условия и сроки хранения продукта. ГОСТ носит рекомендательный характер.

Должен быть не слишком сладким, то есть не более 30 процентов от общего сахара. Не должны превышать токсичные элементы, тяжелые металлы, пестициды. Производитель в свою очередь обязан соблюдать санитарные требования и обеспечить безопасность конечного продукта для покупателя.

Наталья Валиева, инженер испытательного центра продукции и услуг ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан
А что говорят сами кондитеры?

ГОСТа мы придерживаемся, у нас рецептура по ГОСТу. 14 суток, мы взяли небольшой срок, потому что во многих магазинах, наверное, и 30 суток есть, и 60, и 90 – может и до полугода доходить. Мы химию не добавляем, у нас всё на натуральных продуктах.

Марта Абт, начальник мучного цеха

Представители торговли к нововведению относятся положительно. Ведь покупатели, прежде всего, голосуют рублём за качественный продукт. Тем более десерт очень популярен не только среди местных жителей.

Это самый как раз популярный продукт на подарки для гостей. Качество продукта будет соблюдаться, и никто не отойдёт ни вправо, ни влево, так скажем, от рецептуры.

Ольга Мирончева, директор магазина

А ещё Российский ГОСТ на чак-чак становится для нашей республики не только инструментом контроля качества, но и способом сохранения рецепта, который передаётся из поколения в поколение.

БАШКОРТТАР-БСТ
