В России начал действовать государственный стандарт производства чак-чака

Должен быть не слишком сладким, то есть не более 30 процентов от общего сахара. Не должны превышать токсичные элементы, тяжелые металлы, пестициды. Производитель в свою очередь обязан соблюдать санитарные требования и обеспечить безопасность конечного продукта для покупателя.

Наталья Валиева, инженер испытательного центра продукции и услуг ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан