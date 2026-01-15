В Башкирии идёт набор на контрактную службу

В Башкортостане продолжается набор на контрактную службу. Ежедневно десятки человек приезжают в центр «Защитник», который работает на базе санатория «Черёмушки» в Уфе. Там в режиме единого окна можно пройти медкомиссию, оформить документы и подписать контракт с Министерством обороны.

Граждан консультируют по правовым и финансовым вопросам, предоставляют временное проживание. При подписании контракта положена единовременная выплата, которая по указу главы региона Радия Хабирова в 2026 году выросла вдвое. На получение единовременного довольствия из регионального бюджета смогут рассчитывать военнослужащие, подписавшие контракт до 31 января нынешнего года.