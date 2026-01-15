В Башкирии водителя задержали с купленными в интернете правами

В Благовещенске на улице Седова инспекторы ДПС задержали 32-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем «ВАЗ-2109» по поддельному водительскому удостоверению.

Как сообщил глава региональной ГАИ Владимир Севастьянов, проверка по базе данных показала, что документ является подделкой и числится за другим человеком. Оказывается, мужчина никогда не получал прав, а купил их за 20 тысяч рублей по объявлению в интернете.

В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством без права управления. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку, а сам нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.