Школьникам Башкирии напомнили, при какой температуре отменяют уроки

Занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже 3˚С мороза и скорости ветра не более 6-10 м/с, для старшеклассников — не ниже 10˚С и ветре не сильнее 6-10 м/с.