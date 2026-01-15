Школьникам Башкирии напомнили, при какой температуре отменяют уроки

Учебные учреждения обязаны работать при любой температуре наружного воздуха. Однако решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно.
В начальных классах — занятия в сельских школах отменяются при температуре 23˚С ниже нуля, в городских школах — при 25˚С мороза.
Занятия в 5-9 классах в сельских школах отменяются при 25˚С ниже нуля, в городских — при 27˚С мороза.
Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30˚С мороза, городских — при 32˚С мороза.
Занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже 3˚С мороза и скорости ветра не более 6-10 м/с, для старшеклассников — не ниже 10˚С и ветре не сильнее 6-10 м/с.
Ответственность за посещение учебного учреждения несут родители учащихся, поэтому необходимо всегда сообщать о своих решениях классным руководителям.