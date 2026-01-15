В Башкирии началась «перепись» диких животных и птиц

Сегодня, 15 января, в Башкирии стартовали плановые работы по учету численности основных видов охотничьих ресурсов. Мероприятие проводится для охраны и рационального использования животного мира республики.

С помощью метода зимнего маршрутного учета специалисты оценят численность лося, косули сибирской, пятнистого и благородного оленей, кабана, волка, рыси, лисицы, корсака, куницы, хорей, горностая, колонка, белки, зайцев (беляка и русака), рябчика, тетерева, глухаря и куропаток.

После завершения полевых работ, до 15 марта, собранные материалы будут тщательно обработаны. Экологи рассчитают плотность населения и общую численность каждого вида. Данные станут основой для прогнозов и рекомендаций по ведению охотничьего хозяйства в регионе.

Как сообщил министр экологии республики Нияз Фазылов, по результатам прошлогоднего учета в Башкирии обитало 629 181 зверей и птиц. В числе самых многочисленных — тетерева (198 208 особей), лоси (36 209) и сибирские косули (34 826).