В Башкирии «серебряные» волонтёры собирают гумпомощь для бойцов СВО

Волонтёры «серебряного» возраста с. Шингак-Куль собирают гумпомощь на СВО. За три года ими связано более 2000 пар носков, залито несколько тысяч окопных свечей, сделано порядка тысячи подушек и несколько сотен маскировочных сетей. В этом году стали шить и противодронные одеяла. Как бабушки из Чишминского района поддерживают бойцов на передовой?

Добрая традиция, которая поднимает дух и задает ритм работе, ведь песня обладает силой вести за собой. Помогать фронту пенсионерки стали с самого начала СВО. Начинали дома с вязания трехпалых перчаток и носков. В 2024 году волонтерам предоставили помещение в сельском доме культуры, и дело пошло ещё быстрее. Коллектив вырос до 15 человек, назвались «Пчелками».

Почти у каждой женщины на фронте близкие. Савиле Сабиржановне 73, на передовой сын, зять и племянник.

Волонтеры хоть и «серебряного» возраста, но качеством работы не уступают другим. Самой молодой участнице коллектива почти 60, самой возрастной 74. Своё дело называют работой по зову сердца, встречаются практически ежедневно, вместе отмечают все праздники и называют себя большой и дружной семьей.