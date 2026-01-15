В Уфе водителя лишат прав за опасную езду со стробоскопами

В Уфе инспекторы ГАИ остановили водителя «Kia K5», который с включенными стробоскопами опасно маневрировал в потоке машин.

По данным Госавтоинспекции, 43-летний мужчина установил в решетку радиатора фонари красно-синего цвета и использовал их во время движения, совершая рискованные перестроения в плотном транспортном потоке. После остановки автомобиля полицейские изъяли незаконные устройства.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение правил установки на ТС устройств для подачи специальных сигналов, использование этих устройств во время движения и отсутствие полиса ОСАГО.

Также выяснилось, что у мужчины накопилось 12 неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД. Его доставили в полк ДПС для разбирательства, а собранные материалы направили в суд.

Нарушителю грозит лишение прав на срок от шести месяцев до года с конфискацией специальных приборов.