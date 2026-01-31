В Башкирии выявлен водитель автобуса, лишенный прав

В Благовещенском районе сотрудники ГАИ в рамках рейда «Автобус» остановили маршрутный автобус, перевозивший пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что за рулем «ГАЗ» находился 62-летний водитель, ранее лишенный права управления.

Установлено, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством после лишения прав. Водителя отстранили от управления.

Материалы дела направлены в мировой суд для привлечения мужчины к ответственности. Повторное нарушение грозит ему штрафом от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.