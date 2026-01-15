Башкирия продолжает поддерживать участников СВО и их семьи

Забота о бойцах и их близких остаётся главным приоритетом для управленческой команды Башкортостана. Об этом на своих страницах в социальных сетях сегодня написал Радий Хабиров.

Глава республики отметил что, несмотря на завершение 2025 года, объявленного в регионе Годом поддержки участников СВО и членов их семей, республика продолжит активно помогать военнослужащим и их родным. Если говорить о цифрах прошлого года, объём финансирования на эти цели вырос более чем в два раза и составил почти 31 миллиард рублей.