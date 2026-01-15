В Башкирии врачи дали рекомендации участникам крещенских купаний

Врачи дали рекомендации тем, кто хочет принять участие в крещенских купаниях. Они состоятся в ночь с 18 на 19 января. Тем, кто намерен окунаться в ледяную прорубь впервые, рекомендуют пройти предварительную закалку. В противном случае возможны крайне неприятные последствия для организма: от судорог до нарушений работы сердца. Нельзя нырять при простудных заболеваниях, диабете, астме и, конечно, в состоянии алкогольного опьянения.