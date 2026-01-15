В Башкирии врачи дали рекомендации участникам крещенских купаний

Врачи дали рекомендации тем, кто хочет принять участие в крещенских купаниях. Они состоятся в ночь с 18 на 19 января. Тем, кто намерен окунаться в ледяную прорубь впервые, рекомендуют пройти предварительную закалку. В противном случае возможны крайне неприятные последствия для организма: от судорог до нарушений работы сердца. Нельзя нырять при простудных заболеваниях, диабете, астме и, конечно, в состоянии алкогольного опьянения.
Крещенские купания – добровольный обряд, а не обязательный. Как говорят в церкви, главное – не погружение в ледяную воду, а молитва и служба. Добавим, что для проведения обрядов в Башкортостане будут действовать специально подготовленные места – около 100 иорданей, там будут дежурить медики и спасатели.