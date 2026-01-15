В Башкирии мужчину осудили за избиение жены и детей

Четыре года условно и штраф 50 тысяч рублей. Такое решение вынес сегодня Верховный суд Республики Башкортостан в отношении мужчины, который преследовал и обещал облить кислотой свою бывшую жену. Фемида признала его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса. За ходом этой истории с самого начала следит наш коллега, все подробности – в нашем сюжете.
Теперь уже в качестве подсудимого Константин Кайков предстал перед Фемидой Верховного суда республики. На заседании он просит не лишать свободы, а оставить в силе решение суда первой инстанции, который признал его виновным в избиении своей жены и детей и приговорил к условному сроку, а именно к четырём годам и штрафу в 50 тысяч рублей.
Впрочем, условный срок для своего бывшего супруга просила и сама Зухра Кайкова. Говорит, что в последний момент сжалилась над ним и простила все его выходки, унижения и побои.
А ведь их история любви начиналась как в сериале. Она – успешный бизнесмен, он – простой футболист из Кушнаренково. С первых дней знакомства Зухра не скупилась на подарки: дарила ему «Ролексы», возила отдыхать на самые дорогие курорты, тратила баснословные суммы. Всё было как в сказке, вспоминает Зухра, но ровно до того момента, пока Константин не начал поднимать руку на неё и ребенка.
Зухра вспоминает, что для неё такое поведение было диким, поэтому она и подала на развод, но это только раззадорило Константина. По её словам, экс-супруг начал преследовать, угрожать и наносить побои.
История уже ненависти продолжилась в судах. После долгих разбирательств Кушнаренковский районный суд республики вынес своё решение, но его обжаловала прокуратура, посчитав приговор мягким. Сегодня точку во всей этой истории поставил суд Верховный. А это значит, что если в течение четырёх лет Кайков попадёт в какую-нибудь передрягу, то срок условный ему заменят уже на реальный.