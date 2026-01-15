В Башкирии идёт строительство школ и спортобъектов

В Уфе полным ходом идёт строительство республиканского математического лицея-интерната по нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас специалисты ведут монолитные работы и возводят спальный корпус. Кроме того, в Абзелиловском районе завершают возведение полилингвальной школы, совмещённой с детским садом. Всего же в Башкортостане по итогам прошлого года сдали 14 социальных объектов общей стоимостью более 20 миллиардов рублей.

Мунир Хамадинуров в отрасли почти 60 лет, начинал с каменщика. Возводил не только жилые объекты, но и Дом Республики, Конгресс-холл, десятки школ. И сейчас он делает всё, чтобы в Уфе появился математический лицей-интернат.

Материалы чтобы вовремя дали. Мы, рабочие, всегда на 100% сделаем и вовремя даже. Мы стараемся, здесь вся Башкирия будет учиться, самые лучшие математики будут здесь. Мунир Хамадинуров, бригадир, Заслуженный строитель Республики Башкортостан

Сейчас рабочие возводят стены первого этажа будущего спального корпуса. Математический лицей-интернат – объект грандиозный. Учебное заведение разместится на площади более 20 тыс. квадратных метров. Пустующее много лет здание обследовали. Специалисты оценили конструкцию и приступили к реставрации.

Непростой рельеф местности, работы выполнены процентов на 10. Монолитных и отделочных работ много, инженерных коммуникаций много. На данный момент работают 25 человек, будем ещё прибавлять, срок сдачи – декабрь 2027 года. Олег Гараев, прораб

Учреждение строят по нацпроекту «Молодёжь и дети». В интернате создадут все условия для учебы, научных исследований, занятий физкультурой.

По проекту здесь будут учиться 360 детей с возможностью проживания 250 человек. По плану комплекс состоит из пяти блоков. Они соединены между собой, поэтому ребята смогут передвигаться по нему, не выходя на улицу, к примеру, переходить из учебного корпуса в спальный.

Последние штрихи и на объекте в Абзелиловском районе. Будущая полилингвальная школа, совмещённая с детсадом, – крупнейшее учреждение в Аскарово. Есть актовый и спортивный залы, пищеблок, созданы удобства для маломобильных граждан, оборудована площадка на улице для занятий физкультурой.

Производятся пусконаладочные работы, настраивается оборудование, расставляется классовое оборудование, доски, лингвистические кабинеты, оборудуются кабинеты химии, физики. Игорь Панов, руководитель проекта

На юге республики, в Куюргазинском районе, готовят к открытию бассейн в селе Ермолаево, которое состоится в конце января. Уже составлен план тренировок, определили время заплывов. Спортивные объекты появляются в регионе по инициативе Главы Башкортостана, речь идёт о 16 муниципалитетах.

Благодаря поддержке Главы Республики Башкортостан, правительству республики мы готовы открыть долгожданный наш плавательный бассейн в селе Ермолаево Куюргазинского района. Объект готов, сейчас мы проходим стадию лицензирования. Руслан Аминов, заместитель главы администрации Куюргазинского района

Вместимость данного объекта – 40 человек в смену, планируем здесь организовать обучение детей плаванию. Александр Александров, директор спортшколы «Сокол» /Куюргазинский район/

Только в прошлом году в Башкортостане завершили строительство 14 социальных объектов стоимостью более 20 миллиардов рублей. Это дома культуры, бассейны в разных уголках региона, хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, образовательное учреждение в Шмидтово Уфимского района. Радий Хабиров призвал строго соблюдать сроки и качественно выполнять все проекты.

Чтобы Минздрав доложил, какие у нас объекты войдут в новые стройки, так как начинается целый ряд программ. По Уфе прошу определиться, что в рамках программы реализации. По школам, что у нас, по крайней мере, надо завершить школы, которые есть. И по спортивным объектам – Октябрьский у нас есть, Стерлитамак, Уфа – в общем, есть что делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан