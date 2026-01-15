В Башкирии идёт строительство школ и спортобъектов

В Уфе полным ходом идёт строительство республиканского математического лицея-интерната по нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас специалисты ведут монолитные работы и возводят спальный корпус. Кроме того, в Абзелиловском районе завершают возведение полилингвальной школы, совмещённой с детским садом. Всего же в Башкортостане по итогам прошлого года сдали 14 социальных объектов общей стоимостью более 20 миллиардов рублей.
Мунир Хамадинуров в отрасли почти 60 лет, начинал с каменщика. Возводил не только жилые объекты, но и Дом Республики, Конгресс-холл, десятки школ. И сейчас он делает всё, чтобы в Уфе появился математический лицей-интернат.
Сейчас рабочие возводят стены первого этажа будущего спального корпуса. Математический лицей-интернат – объект грандиозный. Учебное заведение разместится на площади более 20 тыс. квадратных метров. Пустующее много лет здание обследовали. Специалисты оценили конструкцию и приступили к реставрации.
Учреждение строят по нацпроекту «Молодёжь и дети». В интернате создадут все условия для учебы, научных исследований, занятий физкультурой.
По проекту здесь будут учиться 360 детей с возможностью проживания 250 человек. По плану комплекс состоит из пяти блоков. Они соединены между собой, поэтому ребята смогут передвигаться по нему, не выходя на улицу, к примеру, переходить из учебного корпуса в спальный.
Последние штрихи и на объекте в Абзелиловском районе. Будущая полилингвальная школа, совмещённая с детсадом, – крупнейшее учреждение в Аскарово. Есть актовый и спортивный залы, пищеблок, созданы удобства для маломобильных граждан, оборудована площадка на улице для занятий физкультурой.
На юге республики, в Куюргазинском районе, готовят к открытию бассейн в селе Ермолаево, которое состоится в конце января. Уже составлен план тренировок, определили время заплывов. Спортивные объекты появляются в регионе по инициативе Главы Башкортостана, речь идёт о 16 муниципалитетах.
Только в прошлом году в Башкортостане завершили строительство 14 социальных объектов стоимостью более 20 миллиардов рублей. Это дома культуры, бассейны в разных уголках региона, хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, образовательное учреждение в Шмидтово Уфимского района. Радий Хабиров призвал строго соблюдать сроки и качественно выполнять все проекты.
Огромное внимание уделяют и созданию инфраструктуры для территории Забелья по федеральной программе «Стимул». Речь идёт о канализационном коллекторе, насосной станции, что позволит в будущем построить более девяти миллионов квадратных метров жилья.