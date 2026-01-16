В Уфе задержали студента за рулем «ВАЗа» без прав

Вчера, 15 января, на улице Первомайской в Уфе сотрудники ГАИ остановили отечественный автомобиль. За рулем оказался 17-летний студент местного колледжа.

Как выяснилось, молодой человек не имел водительского удостоверения и не обладал навыками управления транспортным средством. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

В присутствии родителей студента отстранили от управления, а машину поместили на спецстоянку.

Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав и на незарегистрированном ТС. Материалы в отношении его отца направлены в КДН — ему грозит штраф за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего и постановка на учет в полиции.