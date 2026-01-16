В Уфе цистерна сошла с трала и разбила машину

Сегодня днем, 16 января, на Затонском кольце в Уфе произошло ДТП. С тягача съехала огромная цистерна. По словам очевидцев, емкость была пустой, однако ее веса хватило, чтобы разбить лобовое стекло попутного автомобиля «Рено».

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. По предварительной версии, пожилой водитель иномарки ехал по своей полосе, после чего начал смещаться в сторону трала. Произошло столкновение, из-за которого сломалось крепление, удерживавшее цистерну. В результате емкость скатилась на проезжую часть.