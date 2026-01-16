В Уфе цистерна сошла с трала и разбила машину

Сегодня днем, 16 января, на Затонском кольце в Уфе произошло ДТП. С тягача съехала огромная цистерна. По словам очевидцев, емкость была пустой, однако ее веса хватило, чтобы разбить лобовое стекло попутного автомобиля «Рено».

Фото №1 - В Уфе цистерна сошла с трала и разбила машину

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. По предварительной версии, пожилой водитель иномарки ехал по своей полосе, после чего начал смещаться в сторону трала. Произошло столкновение, из-за которого сломалось крепление, удерживавшее цистерну. В результате емкость скатилась на проезжую часть.

К счастью, никто не пострадал. На Затонском кольце образовалась пробка.

