Башкирия помогла восстановить школу в ЛНР

Башкортостан помог восстановить учебное заведение в ЛНР. Третья четверть для учеников старейшей школы № 7 в Красном Луче началась в родных стенах. Новостью в соцсетях поделился глава республики Радий Хабиров.

Во время артобстрела в 2022 году здание школы сильно пострадало, учиться в нем было невозможно. Башкирские строители полностью отремонтировали кровлю, входную группу, произвели внутреннюю отделку, заменили окна, наружные и внутренние инженерные сети и коммуникации, установили новую котельную. Осталось только благоустроить территорию, оборудовать спортплощадку и привести в порядок фасад.