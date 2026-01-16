В Башкирии прошел турнир «Шахматная семья»

В Хайбуллинском районе прошел командный турнир «Шахматная семья». Он объединил более 60 любителей этого интеллектуального вида спорта.

В соревнованиях за доской участвовали представители нескольких поколений. К примеру, Гали Бухарбаев полюбил шахматы в молодости, а узнав про турнир, сразу решил в нем поучаствовать. Его поддержали сын и внук.