В Башкирии прошел турнир «Шахматная семья»

В Хайбуллинском районе прошел командный турнир «Шахматная семья». Он объединил более 60 любителей этого интеллектуального вида спорта.
В соревнованиях за доской участвовали представители нескольких поколений. К примеру, Гали Бухарбаев полюбил шахматы в молодости, а узнав про турнир, сразу решил в нем поучаствовать. Его поддержали сын и внук.
Вообще шахматы в районе – популярный вид спорта. Так, в 2025 году хайбуллинцы заняли третье место на Сельских играх республики в этом виде программы. А Данияр Исянбаев стал бронзовым призером всероссийских соревнований.