В Башкирии прошёл спортивный фестиваль «Услы – сплочённая семья»

В селе Верхние Услы Стерлитамакского района прошёл открытый спортивный фестиваль «Услы – сплочённая семья». Мероприятие объединило жителей республики в рамках Года единства народов России и конкурса «Трезвое село».
Гости соревновались в лыжных гонках и национальной борьбе куреш, а особый ажиотаж вызвал сеанс одновременной игры в шашки с чемпионом мира и Европы, международным гроссмейстером Муродулло Амриллаевым. Для гостей праздника работали колоритные юрты Центра национальных культур, где можно было познакомиться с бытом и ремеслами народов, проживающих в районе.
Почётными гостями фестиваля стали ветераны специальной военной операции. Организаторы подчёркивают: такие праздники – не просто развлечение, а реальные шаги к укреплению здоровья и популяризации здорового образа жизни, где трезвость и спорт – общепринятые нормы.