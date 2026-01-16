Боец СВО из Башкирии поблагодарил супругу за дочь

Трогательное поздравление с передовой прислал боец роты управления полка «Башкортостан», уроженец Благоварского района с позывным «Ильяс». В своем обращении он поблагодарил жену за их маленькую дочь.
Девочке уже исполнилось полтора года, и все это время ее отец самоотверженно защищает Отечество в зоне специальной военной операции. На малой родине героя с нетерпением ждут супруга, дочка и трое сыновей. Именно ради их счастья и спокойствия боец добросовестно несет свою службу.
В завершение своего поздравления военнослужащий пожелал взаимопонимания в семьях и веры в нашу общую Победу, пишут в издании «Благоварские вести».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Благоварские вести».