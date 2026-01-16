В Башкирии студенты-бойцы войск БПЛА смогут перевестись на бюджет

Студенты, которые заключат контракт для службы в войсках беспилотных систем, вправе рассчитывать на академический отпуск, а после службы – перейти с коммерческого обучения на бюджетное. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник республиканского пункта Сергей Родинко.

Напомним, начался набор в войска БПЛА. Контракт заключается на срок от одного года, после можно уволиться или, наоборот, заключить новый контракт. При этом специальность сохраняется – военного нельзя перевести без его согласия на другую специальность. Служба осуществляется вдали от линии боевого соприкосновения.