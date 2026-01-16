В Башкирии студенты-бойцы войск БПЛА смогут перевестись на бюджет

Студенты, которые заключат контракт для службы в войсках беспилотных систем, вправе рассчитывать на академический отпуск, а после службы – перейти с коммерческого обучения на бюджетное. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник республиканского пункта Сергей Родинко.
Напомним, начался набор в войска БПЛА. Контракт заключается на срок от одного года, после можно уволиться или, наоборот, заключить новый контракт. При этом специальность сохраняется – военного нельзя перевести без его согласия на другую специальность. Служба осуществляется вдали от линии боевого соприкосновения.
За эффективность применения БПЛА полагаются выплаты от 50 000 до 500 000 рублей. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 45 лет.